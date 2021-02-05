الصحة بغزة: تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تسجيلها 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك بعد إجراء 1976 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 268 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 52227 إصابة بينها 3973 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 47727 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 527 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 82 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 43 حالة.