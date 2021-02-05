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أبو مرزوق يلتقي النخالة في موسكو لمناقشة التطورات السياسية

05 شباط / فبراير 2021 03:37

الرأي - وكالات

 التقى وفد حركة حماس المتواجد بالعاصمة الروسية موسكو، وفدًا قياديًا من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة.

وضم وفد حماس رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي زاهر جبارين، إضافة إلى ممثل الحركة لدى موسكو. بحسب بيان لحماس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية، وتبادل الآراء حول القضايا المزمع طرحها في حوارات القاهرة، والتأكيد على ضرورة استمرار الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة والمقاومة، وتمتين الجبهة الوطنية لمواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.

وفي السياق اختتم وفد حركة الجهاد الإسلامي، زيارته للعاصمة الروسية موسكو.

وبحسب بيان للحركة، فإن الوفد أجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين الروس تناولت قضايا الساعة والمستجدات السياسية بما في ذلك ملف الوحدة الفلسطينية والانتخابات.

وعرض النخالة رؤية حركته وموقفها من الحراك السياسي الحالي، مؤكدًا سعي الحركة للوصول إلى توافق وطني على برنامج سياسي للخروج من المأزق الداخلي الحالي ومواجهة كل التحديات التي تتهدد مستقبل القضية الفلسطينية.

وأطلع النخالة المسؤولين الروس على الأوضاع داخل فلسطين المحتلة والتصعيد من قبل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في كافة المناطق لا سيما في الأغوار والضفة والقدس وكذلك استمرار الحصار على قطاع غزة.

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