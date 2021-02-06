الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا نسبيا إلى بارد، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا وباردا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو دافئا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.