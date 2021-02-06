الجنائية الدولية تصادق على فتح تحقيقات بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة – الرأي:

صادق قضاة المحكمة الجنائيّة الدوليّة، أمس الجمعة، للمدعيّة العامة للمحكمة بفتح تحقيق ضدّ جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينيّة.

وبحسب بيان صادر عن المحكمة، "قرّرت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت المحكمة أن القرار "ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية" بل "لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة".

من جهته، علّق رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على القرار بالقول إنّ "الجنائية الدوليّة أثبتت اليوم، مرّة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسّسة قضائيّة... المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقيّة".