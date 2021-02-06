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أكثر من 2 مليون و300 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً

06 شباط / فبراير 2021 09:51

الرأي – وكالات:

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 309 آلاف وفاة، فيما تقارب حصيلة المصابين من 105 ملايين و922 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من 77 مليونا و697 ألفا.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس، تراجعا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة وكذلك في عدد الوفيات، إذ سُجلت 22 ألف و462 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة الف و529 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن دول المكسيك وأوكرانيا وبلجيكا فقط قد سجلوا حصيلة وفيات خلال يوم واحد، على النحو التالي: المكسيك (1.368 وفاة)، وأوكرانيا (129 وفاة)، وبلجيكا ( 35 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الثلاث ذاتها المذكورة أعلاها هي التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: المكسيك (13.051 إصابة)، وأوكرانيا (4.310 إصابات)، وبلجيكا (2.585 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (470.705 وفاة)، والهند (154.956 وفاة)، والبرازيل (230.127 وفاة)، وروسيا (75.732 وفاة)، وبريطانيا ( 111.264 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (27,407,324 إصابة)، والهند (10,815,222 إصابات)، والبرازيل (9,449,088 إصابة)، وروسيا (3,934,606 إصابات)، وبريطانيا (3,911,573 إصابة).

 

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