وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 2 مليون و300 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية الجنائية الدولية تصادق على فتح تحقيقات بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة وكالة الرأي الفلسطينية بعد الجدل.. "الأوقاف" توضح آلية إعمار المساجد في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مغادرة 4205 مسافرين ووصول 2702 عالقين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال قمع الاحتلال لتظاهرات متفرقة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية أبو مرزوق يلتقي النخالة في موسكو لمناقشة التطورات السياسية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لإطلاق مقاومة فاعلة بالضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

3 وفيات و470 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس

06 شباط / فبراير 2021 12:44

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات و470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و430 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت في محافظات: جنين (1)، بيت إجزا شمال غرب القدس (1)، بلدة الرام شمال القدس (1).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (13)، طولكرم (23)، ضواحي القدس (25)، الخليل (33)، سلفيت (25)، بيت لحم (30)، نابلس (29)، قلقيلية (8)، أريحا والأغوار (9)، رام الله والبيرة (92)، جنين (11)، قطاع غزة (172)، لافتة إلى أنه تم إجراء 2875 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (5)، طولكرم (13)، ضواحي القدس (0)، الخليل (32)، سلفيت (19)، بيت لحم (13)، نابلس (32)، قلقيلية (0)، أريحا والأغوار (6)، رام الله والبيرة (99)، جنين (26)، قطاع غزة (185).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 63 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 15 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

استئصال ورم يزن 3 كيلو غرام في مستشفى الخدمة العامة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟