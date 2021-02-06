إصابتان في قمع الاحتلال لفعالية سلمية شرق نابلس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال، فعالية لزراعة أشتال الزيتون في قرية بيت دجن شرق نابلس المحتلة.

وقال عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي "سليم أبو جش"، "إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الفعالية السلمية، بعد محاولتهم إزالة سواتر ترابية وضعها الاحتلال في منطقة "الثغرة" شرق القرية مؤخرا، واطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق".

وأشار إلى أن المشاركين في الفعالية التي تنظم لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حزب الشعب الفلسطيني، من زراعة نحو 400 شتلة زيتون، في منطقة "الثغرة".

يذكر أن منطقة "الثغرة" في قرية بيت دجن، تشهد مواجهات مستمرة في أيام الجمعة، وهي مهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح الاستيطان.