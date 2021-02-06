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5 إصابات برصاص الاحتلال بينهم مسعف في كفر قدوم

06 شباط / فبراير 2021 06:13

كفر قدوم
كفر قدوم

الضفة المحتلة-الرأي:

 أصيب خمسة شبان بالأعيرة المطاطية بينهم مسعف، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية عقب انطلاق المسيرة، وأطلقوا قنابل الغازل المسيل للدموع، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والأعيرة الاسفنجية، ما أدى إلى إصابة خمسة شبان بالأعيرة الاسفنجية بينهم مسعف، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

ويذكر أن المسيرة انطلقت هذا الأسبوع تنديدا بالاعتداءات المتصاعدة على الضفة الغربية وتحديدا في الأغوار الشمالية.

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