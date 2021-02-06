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وفاتان و283 إصابة بكورونا بصفوف الجالية الفلسطينية

06 شباط / فبراير 2021 08:36

وكالات-الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيلها حالتي وفاة، و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 369 حالة، و12,672 إصابة. 

وأشارت الخارجية إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن خليل غاوي (76 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 118، فيما سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشغن، وشيكاغو، ونيويورك، والينوي، وفلوريدا ليرتفع عدد الاصابات إلى 9662 إصابة، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في اسبانيا للطبيب د. منذر رشدان ليرتفع عدد حالات الوفاة هناك إلى 6، فيما سجلت 43 إصابة سابقة.

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