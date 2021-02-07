وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر وصف منصور عباس للأسرى بـ"المخربين" وكالة الرأي الفلسطينية مداهمات واعتداءات في مدن الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام" و"الاتحاد" يختتمان دورة للتسويق على السوشيال ميديا عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي يثمن جهود قطر والسفير العمادي في دعم قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بتوحيد العمل الشبابي على مستوى الوطن وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يناقش تطوير النشاط الرياضي مع رئيس بلدية بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و283 إصابة بكورونا بصفوف الجالية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية العمادي يوقع عقد إنشاء مستشفى "الشيخ جاسم بن حمد" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُلقي القبض على متهم بقتل مسن برفح وكالة الرأي الفلسطينية 5 إصابات برصاص الاحتلال بينهم مسعف في كفر قدوم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أجواء معتدلة وارتفاع آخر على درجات الحرارة

07 شباط / فبراير 2021 08:21

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية دافئاً نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيا وباردا نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ويصبح الجو دافئا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ليصبح الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو دافئاً فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

استئصال ورم يزن 3 كيلو غرام في مستشفى الخدمة العامة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟