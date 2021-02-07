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تعاون بين أبل وهيونداي لإنتاج سيارات كهربائية ذاتية القيادة

07 شباط / فبراير 2021 08:45

تعاون بين أبل وهيونداي لإنتاج سيارات كهربائية ذاتية القيادة
تعاون بين أبل وهيونداي لإنتاج سيارات كهربائية ذاتية القيادة

نقلت محطة تلفزة كورية جنوبية عن مصادر لم تسمها أن «أبل» تعمل مع «هيونداي» وعلامتها التجارية التابعة «كيا» لإنتاج السيارة في ولاية جورجيا جنوب الولايات المتحدة.

وهذا التقرير هو الأحدث بين سلسلة تقارير عن العلاقة المحتملة بين المجموعتين وجهود «أبل» لتطوير سيارتها الخاصة العاملة بتقنية القيادة الذاتية التي طورتها منذ سنوات.

وذكر تقرير إعلامي كوري جنوبي أن الشركة الأمريكية تعتزم استثمار مليارات الدولارات في «كيا» كجزء من الصفقة التي قد يُعلن عنها في السابع عشر من الشهر الجاري. وأفادت المعلومات أن الاتفاق يلحظ إنتاج مئة ألف سيارة سنوياً اعتبارا من 2024.

ولم تعلق أي من الشركتين على التقارير.

وأفادت شبكة «سي.إن.بي.سي» أن الصفقة لم تُنجز بعد، لكن الشركات تخطط لصنع سيارة كهربائية ذاتية القيادة تحمل علامة آبل التجارية في مصنع تجميع كيا في ويست بوينت في ولاية جورجيا.

وذكر التقرير أن شركة «أبل» أرادت العمل مع مُصنِّع سيارات يوافق على السماح لشركة التكنولوجيا العملاقة في كاليفورنيا بالتحكم في البرامج والأجهزة المستخدمة في السيارة.

وفي الشهر الماضي، ارتفعت أسهم «هيونداي» بعد تقارير عن إجرائها محادثات مع «أبل». وقالت أنها تلقت طلبات للتعاون في مجال السيارات الكهربائية ذاتية القيادة من شركات مختلفة، لكنها لم تؤكد أنها تجري محادثات مع «أبل».

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