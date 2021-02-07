الاحتلال يطلق النار على الصيادين ببحر غزة وخان يونس

غزة- الرأي:

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر غزة.

واستهدفت زوارق الاحتلال بالرصاص وقنابل الصوت مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت عليها خراطيم المياه، وأجبرتها على العودة إلى شاطئ البحر دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

وأفاد شهود عيان، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت النار وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد قرابة ستة أميال بحرية، قبالة بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين، فيما لحقت أضرار بأحد مراكب الصيد.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.