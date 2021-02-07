5 أخطاء ترتكبها أثناء التمارين تؤدى إلى تأخير إنقاص الوزن

يساعد روتين التمرين المخطط جيدًا على إنقاص الوزن بسرعة وجعل جسمك أكثر نحافة، لكن قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية لا يضمن فقدان الوزن وإذا كنت تريد حقًا إنقاص وزنك ، يجب عليك اتباع نظام لياقة مناسب يتضمن نظامك الغذائي وتمارينك وأسلوب حياتك، ووفقا لتقرير لموقع time now news هناك العديد من أخطاء التمرين التي يرتكبها الأشخاص عند أداء التدريبات اليومية.

5 أخطاء فى التمارين الرياضية تمنع فقدان الوزن



التركيز فقط على تمارين الكارديو Cardio : يساعد في حرق أكبر عدد من السعرات الحرارية ، لكن تجاهل التدريبات الأخرى هو أمر خاطئ.

استهلاك الكثير من البروتين: تناول البروتين بعد جلسة التمرين يساعد في استعادة عضلاتك لكن تناول البروتينات الزائدة لن يؤدي إلى تسريع عملية فقدان الوزن حيث يتم تخزين البروتين الزائد في الجسم على شكل دهون.

عدم الأكل قبل التمرين: ممارسة الرياضة على معدة فارغة ضار غالبًا ما يرتكب الناس هذا الخطأ لفقدان الوزن بشكل أسرع هذا خطأ مطلق.

رفع الأثقال لن يجعلك تحصل على الجسم الذي تريده يجب عليك تحدي عضلاتك وأداء تمارين مكثفة لفقدان الوزن من أجل إنقاص الوزن.

عدم الدقه في مواعيد التمرين: لحرق المزيد من السعرات الحرارية وفقدان الوزن بشكل أسرع ، عليك أن تتحدى جسمك، يجب أن تكون متسقًا ودقيقًا، يجب عليك أداء التمارين يوميًا لمدة 60 دقيقة على الأقل للحصول على النتيجة المرجوة.