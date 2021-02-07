تعرف على مضاعفات ترك ضرس العقل دون علاج

بعض الناس لديهم مساحة كافية في فكهم تسمح بوجود ضرس العقل والقدرة على تنظيفه، ولكن عندما تبرز ضروس العقل، يمكن أن تسبب مضاعفات مثل تسوس الأسنان والألم والعدوى، ووفقا لتقرير لموقعinsider عادةً ما تظهر الضروس المعروفة بأسنان الحكمة بين سن 17 و 21 عامًا، في بعض الأحيان ، وقد يوصي طبيب الأسنان بإزالة ضروس العقل ، لكن الخوف من الألم أو الجراحة تمنع بعض الأشخاص من إجراء العملية.

ماذا يحدث إذا لم تتم إزالة ضرس العقل



يمكن أن يؤدي اختيار عدم خلع ضرس العقل إلى مضاعفات، لذلك من الأفضل اتباع توصيات طبيب الأسنان.

تتضمن المضاعفات الشائعة التي يمكن أن تنشأ إذا لم تتم إزالة ضرس العقل حال تسوسه ما يلي:

الألم: يمكن أن تؤدي ضروس العقل إلى الألم والتورم وعدم الراحة.

العدوى: إذا ظهرت ضروس العقل جزئيًا ولكن ليس لديها مساحة للظهور بشكل كامل ، فقد تصبح عرضة للإصابة بالعدوى لأن الطعام يمكن أن يعلق ، ويصعب تنظيفها بشكل صحيح من خلال تنظيف الأسنان باستخدام الخيط والفرشاة.

تسوس الأسنان: إذا كانت ضروس العقل لا تستطيع أن تنبثق في الصف ، فإنها يمكن أن تجعل من الصعب على اللثة أن تغلق حول الأضراس الأخرى.

الخراجات أو الأورام: ضروس العقل التي تظهر جزئيًا فقط يمكن أن تؤدي إلى أورام أو خراجات في اللثة.