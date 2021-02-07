اكتشاف أصغر الزواحف على وجه الأرض في بلد أفريقي

يعتقد علماء أنهم اكتشفوا أصغر الزواحف على وجه الأرض، وهو نوع من أنواع الحرباء بحجم البذرة.

فقد اكتشف فريق باحثين من ألمانيا ومدغشقر السحليتين الصغيرتين في مهمة بمقدغشقر.

ويبلغ حجم الذكر منهما، الذي يدعى بروكيسيا نانا، أي الحرباء النانو حرباء، 13.5 مليمترا، وهو ما يجعل هذا النوع الأصغر من بين 11500 نوع من الزواحف المعروفة، حسب سجل ولاية بافاريا في علم الحيوانات في ميونيخ.

وطولها من الرأس إلى الذيل هو 22 مليمترا.

ويقول المعهد إن الأنثى أكبر بكثير إذ يبلغ حجمها 29 مليمترا، مضيفا أن الفريق لم يعثر على عينات أخرى على الرغم من "الجهود الكثيفة".

ولا توجد الحرباء الجديدة إلأ في الغابات المطيرة شمالي مدغشقر، وقد تكون مهددة بالانقراض، حسب الدوريات العلمية.

وقال أوليفر هوليستشيك الخبير في مركز تاريخ العلوم في هامبورغ: "للأسف أن الموطن الطبيعي للنانو حرباء يتعرض إلى إزالة الغابات. ولكن المنطقة استفادت من الحماية في الفترة الأخيرة، وذلك سيمكن الحرباء من البقاء".

واكتشف الباحثون أنها تتغذى على العث في الغابات المطيرة، وتحتمي ليلا من الحيوانات التي تطاردها بين الأعشاب.

وكتب الدكتور مارك شورز، وهو أحد الباحثين المشاركين في الاكتشاف، في مدونته على الانترنت واصفا الحرباء بأنها "حالة بديعة في الصغر".

وقال إن الغابة التي تعيش فيها الحرباء لا تزال متصلة بغابات أخرى شمالي الجزيرة.

وأوصى العلماء في تقريرهم بأن تسجل الحرباء في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، من أجل حمايتها وحماية بيئتها الطبيعية.