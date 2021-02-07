وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على مضاعفات ترك ضرس العقل دون علاج وكالة الرأي الفلسطينية 5 أخطاء ترتكبها أثناء التمارين تؤدى إلى تأخير إنقاص الوزن وكالة الرأي الفلسطينية لهذا السبب.. شرب كوب إضافي من القهوة أمر ضروري وكالة الرأي الفلسطينية حقيبة ظهر مستقبلية تجمع الطاقة من حركاتك لتشغيل الإلكترونيات وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن أول سيارة سباق طائرة تحلق بسرعات قصوى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق النار على الصيادين ببحر غزة وخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية تعاون بين أبل وهيونداي لإنتاج سيارات كهربائية ذاتية القيادة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تعلن عن منصة Viva.. كل ما تحتاج معرفته عنها وكالة الرأي الفلسطينية أجواء معتدلة وارتفاع آخر على درجات الحرارة
أخبار » عجائب وطرائف

بلدة صغيرة في ولاية كاليفورنيا ستدفع للسياح 100 دولار لزيارتها!

07 شباط / فبراير 2021 09:17

بلدة صغيرة في ولاية كاليفورنيا ستدفع للسياح 100 دولار لزيارتها!
بلدة صغيرة في ولاية كاليفورنيا ستدفع للسياح 100 دولار لزيارتها!

عندما أعلن حاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، عن إغلاق ثانٍ على مستوى الولاية في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، استعدت الشركات لمواجهة مزيد من الصعوبات الاقتصادية.
ولكن، كانت هذه بمثابة دعوة لتطوير خطة تساعد فيها إحدى البلدات الصغيرة جميع الشركات المحلية.

والنتيجة هي تطبيق برنامج يعرف باسم "قم بزيارة وادي سانتا ماريا"، والذي سيدفع للسائحين 100 دولار للسفر إلى هناك والإقامة لمدة ليلتين على الأقل في أحد الفنادق العديدة في المنطقة.

ويأتي الدفع على هيئة قسيمة يمكن استخدامها في المعارض والمطاعم في المدينة.

ويبدأ العرض في 4 فبراير/ شباط وينتهي في 31 مارس/ آذار.

يقول المسؤولون إن وادي سانتا ماريا، الذي يقع على بعد 65 ميلاً شمال سانتا باربرا، يقدم العديد من وسائل الترفيه نفسها بأكثر الوجهات شهرة في كاليفورنيا، ولكن بسعر أقل.

وقالت جينيفر هاريسون، وهي مديرة مكتب زوار وادي سانتا ماريا لشبكة CNN: "لدى وادي سانتا ماريا الكثير ليقدمه.. لدينا شواطئ جميلة وفنادق تعتبر خياراً رائعاً للمسافرين المهتمين بميزانياتهم خلال فترة الانتعاش الاقتصادي".

وأوضح موقع وادي سانتا ماريا أن منطقة الساحل المركزي تضم 13 شاطئاً، كما أن هناك عشرات الأنشطة التي تشمل استكشاف الفنون، ومراقبة الطيور، والمشي لمسافات طويلة، وممارسة الغولف.

السلامة أولاً

قالت هاريسون إن فريقها يعمل بجد لاتباع بروتوكولات الأمان الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مضيفة أن وادي سانتا ماريا أقل ازدحاماً من وجهات أخرى في كاليفورنيا، ويمكنه بسهولة تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي.

وذكرت أن البلدة تجذب عادة الزوار الذين يسافرون بالسيارة بدلاً من الطائرة، كونها منطقة نائية.

وقالت هاريسون: "عملت المساحات الخارجية والمطاعم والفنادق معاً لتطوير بروتوكولات الصحة والسلامة بحيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة ساحرة في المنطقة".

وتم إطلاق البرنامج بعد أن وجد تقرير "Yelp" الاقتصادي لعام 2020 مؤخراً أن البلدات الصغيرة التي تعتمد على السياحة قد تأثرت بشكل كبير بالوباء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

استئصال ورم يزن 3 كيلو غرام في مستشفى الخدمة العامة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟