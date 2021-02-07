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نمران يفران من حديقة حيوان إندونيسية ومقتل موظف

07 شباط / فبراير 2021 09:20

نمران يفران من حديقة حيوان إندونيسية ومقتل موظف
نمران يفران من حديقة حيوان إندونيسية ومقتل موظف

هرب نمران من حديقة حيوان في إقليم ويست كاليمانتان بإندونيسيا، فيما قتل أحد النمرين موظفا حاول إيقافهما، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت.

وقال إلكا سوريا المسؤول بحديقة حيوان زينكا إن النمرين الأبيضين فرا من حديقة الحيوان الواقعة في مقاطعة سينجكاوانج أمس الجمعة بعدما دمر انهيار أرضي ناجم عن الأمطار وما أعقبه من فيضان حظيرتيهما .

وأضاف إلكا: "تسبب الانهيار الأرضي في ثقب كبير في حظيرة النمرين ما سمح لهما بالهرب"، بحسب ما ذكرته وكالة أنتارا للأنباء.

وتابع إلكا أن موظفا حاول إيقاف النمرين و لكنها انقضا عليه وقتلاه.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإندونيسية أنه تم قتل أحد النمرين باطلاق النار عليه صباح اليوم السبت. ومازال فريق يبحث عن الآخر.

وقال كبير المسؤولين عن الحياة البرية المحليين ساداتا نور أديراهمانتا للشبكة: "لقد استخدمنا مهدئا ولكنه لم يحدث تأثيرا . وأطلقنا النار عليه لأننا خشينا أن يفر باتجاه مناطق سكنية".

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