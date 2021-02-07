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تعافي 214 حالة

وفاتان و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

07 شباط / فبراير 2021 10:07

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2218 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 214 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 52543 إصابة بينها 3888 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 48126 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 529 الة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 40.

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