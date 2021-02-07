مدرسة ثانوية بالوسطى تنظم لقاءً توعوياً حول "كورونا" عبر Google Meet

الوسطى- الرأي

عقدت مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، لقاءً عبر تطبيق Google Meet للتوعية بمخاطر كورونا والتعريف بأفضل سبل الوقاية والحماية منه، وذلك تطبيقاً لأهداف مبادرة سفراء التوعية، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ومديرة المدرسة فدوى أبو السبح وضيف اللقاء الدكتور الصيدلاني أسامة جاد الله وفريق المبادرة وعدد من الطالبات وأولياء الأمور.

في بداية اللقاء، رحبت أبو السبح بالمشاركين في اللقاء، وأوضحت أن مدرسة ممدوح صيدم ومنذ جائحة كورونا تقوم بدور كبير لتوعية الطالبات بمخاطر كورونا وتوضيح طرق الوقاية والحماية من الجائحة.

وشكرت أبو السبح فريق مبادرة سفراء التوعية وهم منسقة المبادرة عبير صلاح وعضوية المعلمات صبحة جاد الله ووفاء المسارعة والمرشدة التربوية سماح الاطلاع على الدور الكبير الذي يقومون به في تعريف وتوعية الطالبات والمجتمع المحلي بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية.

مدير الدائرة الفنية محمد حمدان أشاد بجهود مدرسة ممدوح صيدم إدارة وهيئة تدريسية، وأوضح أهمية هذا اللقاء في توعية وتعريف الطالبات وأولياء الأمور بخطورة جائحة كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وشكر حمدان فريق مبادرة سفراء التوعية على جهودهم وتواصلهم مع المجتمع المحلي والمختصين لإنجاح المبادرة، وأكد دعم المديرية لكافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المدارس وتهدف لحماية الطلبة والمجتمع من مخاطر الجائحة.

الدكتور الصيدلاني أسامة جاد الله شكر مدرسة ممدوح صيدم على الاستضافة، وتحدث عن مجموعة من المعلومات والنصائح للطالبات وذويهم ومنها الطريقة السليمة لغسل الأيدي والطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة و كيفية خلعها، وطرق التعقيم الصحيحة للمواد الغذائية المختلفة، والأغذية المساعدة على تقوية المناعة وأهمية مضادات الأكسدة، والفيتامينات الضرورية للوقاية من الفيروس أو للعلاج منه في حال الإصابة، وتم التطرق إلى المعلومات المغلوطة لدى الأفراد وتصويبها.