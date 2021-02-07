جامعة الأقصى تفتتح مختبرات جديدة للتمريض والعلوم الطبية المخبرية

غزة- الرأي

افتتح رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى، د. كمال الشرافي، والقائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د. أيمن صبح، مختبرات محاكاة التمريض بتمويل كريم من مؤسسة HUMAN APPEAL، بالإضافة الى مختبر الوراثة والبيولوجيا الجزيئية الممول من الصندوق الكويتي للتنمية بتنفيذ مؤسسة الخليج التعليمية.

وقد حضر الافتتاح كل من رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخليج التعليمية السيدة فيروز الخزندار، والسيد أحمد نعيم المدير المالي لمؤسسة HUMAN APPEAL وجمع من نواب وأعضاء مجلس الجامعة ولفيف من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.

وفي كلمته عبر د. الشرافي عن فخره واعتزازه بهذه الجامعة التي وصفها بالصرح الشامخ والعظيم، معتبراً افتتاح مختبرات محاكات التمريض والعلوم المخبرية هو نتاج جهد للجميع وعمل مستمر لتطوير البنية التعليمية للجامعة، مشدداً على دور جامعة الأقصى في تقديم أفضل البرامج الأكاديمية في مجال التعليم الجامعي المتقدم في جميع المجالات، مقدماً شكره الجزيل الى إدارتي مؤسسة HUMAN APPEAL ومؤسسة الخليج التعليمية على هذا التمويل السخي بافتتاح هذه المختبرات.

ومن جهته رحب أ. د. صبح بالحضور الكريم، مؤكداً أن جامعة الأقصى تقدم تعليم عالٍ متميز، لرفد المجتمع بالكفاءات العلمية والمهنية، ودعم البحث العلمي لتلبية احتياجات المجتمع المتجددة من خلال بيئة محفزة على الريادة والتميز والإبداع، وتطبيق كافة التقنيات الحديثة في مجال التشخيص الطبي المخبري من خلال كلية العلوم الطبية والتي تعتبر من أهم كليات الجامعة، مقدماً بالغ الشكر والتقدير للقائمين على تمويل هذه المختبرات من أجهزة ومعدات متمنياً إستمرار هذا العطاء لخدمة أبناء مجتمعنا الفلسطيني.

من جانبه، أوضح عميد كلية العلوم الطبية د. منصور اليازجي أن إفتتاح هذه المختبرات يأتي في إطار تأهيل المختبرات لكلية العلوم الطبية في الجامعة وتجهيز مختبراتها بأحدث الأجهزة والتقنيات وتطوير مجالات الخدمة التعليمية وتعزيز قدرات كوادرها من أعضاء هيئة التدريس وطلبة للتشخيص المخبري المتقدم مثل الفحوصات المعتمدة على البيولوجيا الجزيئية والفحوصات الوراثية والجينية الفيروسية بالإضافة إلى الفحوصات المناعية والمصلية المتقدمة.

من جهته، أوضح عميد العلاقات الدولية في الجامعة د. نبيل العيلة أنه تم بذل جهود كثيرة مع المؤسسات الداعمة دولياً لجلب التمويل لهذه المختبرات وان العلاقات الدولية تسعى باستمرار لإعداد المشاريع التطويرية للجامعة وتوطيد علاقتها مع الشركاء لدعم المشاريع التطويرية التي تساهم في تطوير أداء الطواقم الاكاديمية وقدرات طلبة الجامعة.