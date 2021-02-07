12 وفاة و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله عن تسجيل 12 حالة وفاة، و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا و314 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة بالضفة الغربية "الخليل 2، بيت لحم 1، جنين 1، ضواحي القدس 2، طوباس 1، طولكرم 1، نابلس 1"، وفي مدينة القدس 3 وفيات .

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار (17)، ضواحي القدس (38)، قلقيلية (15)، الخليل (66)، سلفيت (35)، نابلس (57)، طولكرم (19)، بيت لحم (29)، رام الله والبيرة (122)، طوباس (10)، جنين (20)"، مدينة القدس (252).

وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار (9)، ضواحي القدس (0)، قلقيلية (14)، الخليل (23)، سلفيت (21)، نابلس (49)، طولكرم (20)، بيت لحم (19)، رام الله والبيرة (52)، طوباس (6)، جنين (32)"، مدينة القدس (69).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.