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أسرى "عسقلان" يتلقون الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

07 شباط / فبراير 2021 01:19

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن أسرى معتقل "عسقلان" قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد عدوى فيروس "كورونا"، باستثناء أسير واحد رفض تلقي التطعيم.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الأسرى ينتظرون حاليا تلقي الجرعة الثانية التي من المقرر أخذها الأسبوع المقبل.

وشددت الهيئة مجددا على ضرورة وجود لجنة طبية محايدة تُشرف على إعطاء اللقاح للأسرى، لا سيما المرضى منهم، فمثلا بمعتقل "عسقلان" يقبع 12 أسيرا يعانون من أوضاع صحية صعبة وبحاجة لمتابعة طبية لحالاتهم، وهم: محمد براش، وعثمان أبو خرج، وخليل أبو عرام، وشادي أبو شخيدم، ووائل أبو شخيدم، وممدوح عمرو، وعبد المنعم براش، وشادي موسى، وزيد يونس، وموفق العروق، وماهر العشي، وأحمد الصوفي.

وأشارت إلى أن هناك تخوفا وقلقا واضحا على مصير هؤلاء الأسرى، خاصة مع التجربة التاريخية الطويلة المرتبطة بسياسات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى والتي نفذتها على مدار العقود الماضية ومنها استخدام أجسادهم كحقول للتجارب.

وبينت أن إدارة معتقلات الاحتلال تتعمد تحويل وباء "كورونا" لأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، فهي تحرمهم من وسائل الوقاية والسلامة العامة، عدا عن زجهم بظروف اعتقالية قاسية تجعل من السجون بيئة خصبة لانتشار المرض، الأمر الذي أدى إلى تصاعد أعداد الإصابات بين صفوف الأسرى والتي تجاوزت 355 إصابة منذ انتشار الوباء، أي منذ شهر نيسان/ إبريل الماضي.

من الجدير ذكره أن عدد الأسرى القابعين حاليا في معتقل"عسقلان" يبلغ 34 أسيرا.

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