الحية: الفصائل المدعوة للقاهرة مُوقعة على اتفاق 2011

غزة- الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية اليوم الأحد، أن الدعوة المصرية شملت الفصائل التي شاركت في اتفاق القاهرة المُوقع عام 2011.

وشدد "الحية" على أن الحوار الفلسطيني يهدف إلى توحيد الرؤية السياسية والتوافق على برنامج سياسي بالحد الأدني، وتذليل كل الصعاب وتهيئة المناخات لتسيير الانتخابات بسلاسة.

وأضاف لـ"شبكة قدس" أن الحوار الفلسطيني يهدف إلى الوصول إلى ميثاق شرف والاعتراف بنتائج الانتخابات وضمان إجراء الانتخابات بمراحلها الثلاثة على صعيد المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني.

وتابع: "الانتخابات القادمة فرصة لإعادة تشكيل الاتجاهات والكتل الوطنية الخاصة بالشعب الفلسطيني".

وكانت وفود الفصائل الفلسطينية قد غادرت اليوم، قطاع غزة متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء حوار لمدة يومين للاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية وإزالة العقبات.

ومن المقرر أن تبدأ الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة 2011 والبالغ عددها 14 فصيلاً فلسطينياً غداً الاثنين، جلسات الحوار للخروج برؤية شاملة تتيح إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والاتفاق على إزالة كافة العقبات والمعوقات التي تعترض الانتخابات.