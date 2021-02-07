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الاحتلال يخطر بوقف بناء واقتلاع أشجار في نابلس وسلفيت

07 شباط / فبراير 2021 03:37

جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي
جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، بوقف العمل في 7 منازل غرب نابلس، وأخذت قياسات منزل في سلفيت، فيما اقتلع مستوطنون أشجار زيتون في برقين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف بناء 7 منازل في الجهة الغربية من بلدة صرة غرب نابلس، تعود ملكيتها لعبد الباسط محمد، وعبد القادر ترابي، وزاهي ترابي، وفارس ترابي، وتيسير غانم، وايمن غانم، وضياء ترابي.

وفي قرية حارس غرب سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وأخذت قياسات منزل المواطن رائد صوف، المكون من ثلاثة طوابق.

كما اقتلع مستوطنون 30 شتلة زيتون من أراضي بلدة بروقين غرب سلفيت، وأزالوا سياجاً وسرقوا زوايا حديدية من أرض تعود للمواطن يوسف صبرة.

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