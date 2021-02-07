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الاحتلال يعلن اكتمال بناء الجدار على حدود غزة

07 شباط / فبراير 2021 03:55

أعمال بناء الجدار على حدود قطاع غزة
أعمال بناء الجدار على حدود قطاع غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اكتمال بناء الجدار العائق على حدود قطاع غزة، المخصص لمحاربة الأنفاق.

وقال المراسل "تساحي دفوش"، إنه تم إكمال بناء 99٪ من الحاجز التحت أرضي، على حدود القطاع، الذي أُقيم لمحاربة الأنفاق الهجومية التي يتم حفرها من القطاع.

وأضاف المراسل العسكري، أن الجدار العلوي، يقترب كذلك من الانتهاء، والذي سيكون على ارتفاع 6 أمتار فوق الأرض.

يشار إلى أن هذا المشروع الضخم، كلف "إسرائيل" مليارات الشواكل، وتم البدء ببنائه بعد الحرب الأخيرة على غزة صيف العام 2014.

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