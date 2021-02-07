الاقتصاد في غزة تستعرض إنجازات هيئة تشجيع الاستثمار

غزة- الرأي:

استعرضت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة الأحد، إنجازات هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التابعة لها خلال العام الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن عدد المشاريع المعتمدة التي مولتها الهيئة بلغت 131مشروعاً، بقيمة 172,000 دولار، استفاد منها 166 مواطن.

وذكرت أن عدد المستفيدين الحاصلين على تأجيل أقساط بلغ 147 مستفيداً، فيما تم تأجيل الأقساط لمدة شهرين خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وبينت أنه تمت زيادة سقف تمويل المشاريع الصغيرة الريادية إلى 20,000 دولار وزيادة فترة السداد إلى 60 شهراً، كما تمت زيادة سقف تمويل المشاريع الصغيرة الصناعية إلى 15,000 دولار وزيادة فترة السداد إلى 50 شهراً.

وأوضحت أنه تمت زيادة سقف تمويل المشاريع الصغيرة للأنشطة الزراعية إلى 15,000 دولار وزيادة فترة السداد إلى 50 شهراً، فيما جرى التوسع في الضمانات المالية المطلوبة من المستفيدين وإضافة فئات أخرى للكفلاء بهدف زيادة المواطنين المستفيدين.

وأكدت الوزارة أن الهيئة عملت على تأجيل الأقساط المستحقة على المستفيدين لتمكينهم من التغلب على الصعوبات الاقتصادية، وقدمت تسهيلات لخريجي الجامعات ضمن برنامج العمل الحر وتسهيل الحصول على التمويل.

ولفتت إلى أنها أعفت المستفيدين من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة من رسوم فتح الحساب البنكي.