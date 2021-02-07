وفد من اللجنة المركزية للانتخابات يتجهز للقدوم إلى غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

كشف المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، مساء اليوم الأحد، أنّ وفدًا من اللجنة سيصل إلى قطاع غزة بعد غدٍ الثلاثاء.

وأشار "طعم الله" في تصريح صحفي إلى أنّ وفد لجنة الانتخابات سيعقد خلال زيارته لقطاع غزة اجتماعات مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة.

وبين أنّ الوفد مكوّن من المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، والمتحدث باسم اللجنة، ونائب المدير التنفيذي للجنة أشرف الشعبي.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية غادرت اليوم قطاع غزة صوب القاهرة عبر معبر رفح للاجتماع برعاية مصرية من أجل بحث مسألة الانتخابات المرتقبة.