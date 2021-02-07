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تشكيل مجلس توافقي لنقابة "أطباء فلسطين" في غزة

07 شباط / فبراير 2021 08:21

جانب من فعالية إعلان تشكيل المجلس التوافقي
جانب من فعالية إعلان تشكيل المجلس التوافقي

غزة- الرأي:

أعلنت نقابة "أطباء فلسطين" في قطاع غزة اليوم الأحد، عن تشكيل مجلس توافقي للنقابة، يضم أطباء من فصائل وقوى وطنية وإسلامية.

جاء ذلك خلال احتفال نظمته النقابة بمقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة غزة، وسط مشاركة أطباء وممرضين وممثلين عن النقابات المهنية وفصائل فلسطينية.

وقال رئيس المجلس د.فضل نعيم: "نعلن اليوم بداية مرحلة جدية تُنهي مرحلة عانت من الانسداد والركود لنقابة الأطباء؛ هذا المجلس يأتي لتستعيد النقابة مجدها ودورها الريادي".

وأوضح "نعيم" أن نقابة الأطباء منذ نشأتها قادت النضال بوجه الاحتلال، وخاضت أمامه أول إضراب نضالي، وما يعرف حينها "بإضراب الأطباء"، إذ أشعلت هبة جماهيرية وكانت أولى إرهاصات شعبنا الثورية ضد الاحتلال.

وبيّن أن الأطباء مثّلوا قيادة العمل الوطني، وقمنا بالعديد من المبادرات من أجل سد الفجوة وتشكيل قيادة تمثل الأطباء جميعًا، ورفضنا القيام بأي إجراءات تعزز الانقسام.

وأعرب "نعيم" عن أمله أن يؤسس هذا المجلس خطوة لتوحيد العمل النقابي الطبي في فلسطين؛ ليكون قادرًا على القيام بمهامه، وتشكيل حالة للضغط على القيادة السياسية للتوحد من جديد، وإعلان إنهاء الانقسام.

ودعا الأطباء للالتفاف حول مجلس النقابة التوافقي، من أجل الوصول بعد ذلك إلى انتخابات ديمقراطية نقابية.

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