إحذر من النوم بـAirPods.. أمريكى يبتلع سماعته وهو نائم

يعد فقدان سماعات AirPods خلال الجري أو خلال استقلال المواصلات أمر شائع، لكن تقرير حديث كشف عن حالة نادرة وغريبة نوعا ما، فوفقًا لتقرير صادر عن Apple Insider ، ابتلع رجل مقيم في ولاية ماساتشوستس الأمريكية سماعة AirPods أثناء نومه.



وبحسب التقرير، فقد ارتدى "برادفورد غوتييه" سماعة AirPods وذهب إلى النوم، وعندما استيقظ في الصباح، اختفت إحدى سماعات AirPods الخاصة به وشعر بعدم الراحة في منتصف المعدة، وفقًا للتقرير، وبعد القيام ببعض الأعمال المنزلية، حاول شرب كوب من الماء لكنه لم يتمكن من ذلك.



ذهب إلى المستشفى حيث تم إجراء الأشعة السينية التي كشفت أن AirPod عالق في المرئ، حيث أجرى الأطباء تنظيرًا داخليًا طارئًا لإزالة AirPod العالقة التي ابتلعها غوتييه عن طريق الخطأ، ونقل التقرير عن غوتييه قوله: "قال طبيب الجهاز الهضمي إنه من غير المألوف للغاية ألا يكون الانسداد مؤلمًا أو مزعجًا بشدة".



وقال كذلك إنه كان محظوظًا جدًا ولم يعتقد أبدًا أن النوم مع سماعات الرأس يمكن أن يكون "خطرًا"، واستكمل "لم يخطر ببالي قط أن [النوم مع سماعات الرأس] يمكن أن يشكل خطرًا على سلامتي، لقد كنت محظوظًا حقًا ".



وفي نفس السياق، فعندما أخبر عائلته أنه لم يتمكن من العثور على واحدة من سماعات AirPod الخاصة به، قالوا مازحين إنه ربما يكون قد ابتلعها، ومع ذلك، فإن الفكرة في ذلك الوقت بدت "صدفة للغاية"، لذلك فيبدو أنه من الواضح أن النوم مع AirPods - أو أي سماعات أذن لاسلكية حقيقية أخرى - ليست فكرة جيدة.





سماعة AirPods



ابتلاع سماعة AirPods