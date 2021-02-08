9 لقاحات لكورونا لتحصين البشرية من فيروس كورونا

بدأت حملات التطعيم بعدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد إعلان فاعليتها بنسب كبيرة متفاوتة، فى حين تستعد لقاحات أخرى للخروج للنور عقب الوصول للتجارب السريرية فى مراحلها النهائية، كما تم السماح لبعض اللقاحات لاستخدامها في حالات الطوارئ في بلدان مختلفة، ما يعني أنه يمكن إعطاء اللقاحات للجمهور بينما يواصل مطوروها جمع البيانات حول سلامتها وفعاليتها، إذا استوفوا جميع المعايير اللازمة، يمكن الموافقة على هذه اللقاحات بالكامل في المستقبل، وقد تمت الموافقة عليها بالفعل في بعض الأماكن، وفى خلال التقرير نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية دليل سريع للقاحات فيروس كورونا المستخدمة الآن في جميع أنحاء العالم.

1-فايزر - بيونتك



توصلت دراسة أمريكية إلى أن اللقاح الذي طورته شركة فايزر وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك BioNTech فعال بنسبة 95٪ في الوقاية من فيروس كورونا، يتم إعطاء اللقاح على جرعتين، كل ثلاثة أسابيع على حدة، ويجب تخزينه في درجة حرارة أقل من 94 درجة فهرنهايت (ناقص 70 درجة مئوية).

كما تستخدم اللقطة جزيئًا يسمى mRNA كقاعدة لها، جزيئي للحمض النووي، على تعليمات لبناء بروتينات معينة ؛ في هذه الحالة، mRNA في رموز اللقاح لبروتين ارتفاع الفيروس التاجي، وهي بنية تلتصق بسطح الفيروس وتستخدم لإصابة الخلايا البشرية، بمجرد دخول اللقاح إلى الجسم ، يوجه اللقاح الخلايا البشرية لبناء هذا البروتين، ويتعلم الجهاز المناعي التعرف عليه ومهاجمته.





2-مودرنا



اللقاح الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مودرنا والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) يستخدم أيضًا mRNA كأساس له ويقدر أنه فعال بنسبة 94.5٪ في الوقاية من كورونا مثل لقاح فايزر- بيوانتك، يتم تسليمه على جرعتين، ولكن يتم إعطاء الجرعات أربعة أسابيع، بدلاً من ثلاثة، الفرق الآخر هو أن لقاح موديرنايمكن تخزينه في درجة حرارة سالب 4 فهرنهايت (ناقص 20 درجة مئوية)، بدلاً من طلب التجميد العميق مثل لقطات فايزر.

كما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام لقاح مودرنا في حالات الطوارئ ووكالة الأدوية الأوروبية، واستخدام اللقاحات في حالات الطوارئ في يناير، وفقًا لصحيفة التايمز.





3-أكسفورد - أسترازينيكا



يعتبر اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة الأدوية أسترازينيكا فعال بنحو 70٪ في الوقاية من فيروس كورونا، وقد أثبتت التجارب السريرية أنه فعال منذ الجرعة الأولى.



وكشفت التجارب عن أن الأشخاص الذين أعطوا جرعتين كاملتين، متباعدتين 28 يومًا، كان اللقاح فعالًا بنسبة 62٪؛ أما أولئك الذين أعطوا نصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة، كان اللقاح فعالًا بنسبة 90٪، وفقًا للتحليلات المبكرة، ومع ذلك، فإن المشاركين في التجارب السريرية الذين حصلوا على نصف جرعة فعلوا ذلك عن طريق الخطأ، وتساءل بعض العلماء عما إذا كانت هذه النتائج المبكرة تمثيلية.

4-سينوفارم



طورت شركة سينوفارم، والمجموعة الصينية الوطنية للصناعات الدوائية المملوكة للدولة، ومعهد بكين للمنتجات البيولوجية لقاحًا مضادا لفيروس كورونا غير نشط، ما يعني نسخة معدلة من SARS-CoV-2 لا يمكن تكرارها، وأعلنت سينوفارم أن اللقاح المسمى BBIBP-CorV ، فعال بنسبة تزيد على 79٪، وفقًا للبيانات الأولية من التجارب السريرية في المراحل المتأخرة - ومع ذلك، لم تنشر الشركة البيانات المذكورة، كما سمحت الإمارات العربية المتحدة باستخدام لقاح سينوفارم في حالات الطوارئ في سبتمبر الماضي ثم وافقت بالكامل على اللقاح في ديسمبر، كما وافقت البحرين والصين ومصر بشكل كامل على اللقاح ودول أخرى.

5-كانسينو



طورت كانسينو بيولوجيكس الصينية للقاحات CanSino Biologics، بالتعاون مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية، لقاحًا لـ فيروس كورونا باستخدام فيروس غدي ضعيف، يصيب البشر بشكل طبيعي ولا تزال التجارب السريرية مع اللقاح في مراحلها الأخيرة جارية، وفعاليتها غير معروفة بعد تعاطى الحقنة بجرعة وحيدة.



5-سينوفاك





طورت الشركة الصينية سينوفاك بيوتيك لقاحًا من نسخة معطلة من فيروس كورونا، أفادت Live Science سابقًا بأن اللقاح، يعطى على جرعتين بفارق 14 يومًا، سمحت الصين باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ، في 12 يناير، أعلن باحثون من معهد بوتانتان، مركز الأبحاث البيولوجية حيث أجريت التجارب، أن معدل الفعالية هو 50.4٪، بشكل عام، بناءً على أحدث البيانات، حسبما ذكرت بي بي سي نيوز.

6-كوفاكسين



تم تطويره بواسطة بهارات للتكنولوجيا الحيوية، والمجلس الهندي للأبحاث الطبية، وهو لقاح معطل، وهو أحد أقدم الطرق المستخدمة في تطعيم الناس، ويستخدم الفيروسات المعطلة لتحفيز الاستجابة المناعية، ويتم تناوله على جرعتين ويمكن تخزينه في الثلاجة، وبدأت الحكومة الهندية في استخدام هذا في حملة اللقاح وتخطط لمنح فجوة 4 أسابيع بين جرعتين، وستشتري الهند 5.5 مليون جرعة و1.65 مليون ستكون مجانية وسيتم شراء 3.85 مليون جرعة المتبقية بتكلفة 295 روبية باستثناء الضرائب.

7-سبوتنيك v



طور معهد أبحاث تابع لوزارة الصحة الروسية لقاحًا مرشحًا لفيروس كورونا يسمى سبوتنيك V، في إشارة إلى أول قمر صناعي في العالم، وتم إطلاقه خلال سباق الفضاء، حسبما ذكرت Live Science سابقًا، ويحتوي اللقاح على نوعين من فيروسات البرد الشائعة، أو فيروسات غدية، تم تعديلهما بحيث لا يتكاثران في البشر، تحتوي الفيروسات المعدلة أيضًا على جينات ترمز لبروتين ارتفاع الفيروس التاجي.



منحت روسيا "الموافقة التنظيمية" للقاح سبوتنيك V الذى تم تطويره بواسطة معهد فيكتور، وهو مركز أبحاث بيولوجية روسي يحتوي اللقاح على ببتيدات الفيروس التاجي، وهي أجزاء صغيرة من البروتينات الموجودة في الفيروس، مثل سبوتنيك V، حصل اللقاح على الموافقة في روسيا قبل إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق. حتى الآن، فعاليته لا تزال غير معروفة.





8-كوفيشيلد



تم تطوير لقاح كوفيشيلد بواسطة جامعة أكسفورد وشركة الأدوية الصيدلانية الكبرى أسترازينيكا، بالتعاون مع معهد سيروم في الهند، وهو لقاح ناقل تقليدي، وبالتالي يمكن أن يكون أبطأ ومع ذلك، من المهم الحفاظ على استقراره لمدة ستة أشهر عند درجات حرارة الثلاجة القياسية، من المفترض أن يتم تناوله في جرعتين بفاصل أربعة أسابيع على الأقل.



9-كورونا فاك

يعتبر لقاح كورونا الصينى "كورونا فاك" الذى طورته شركة Sinovac Biotech فعالاً بنسبة 78٪ فى مرحلة متأخرة من التجارب التى أجريت فى البرازيل، وأنه منع تمامًا المضاعفات الشديدة لكورونا، وتستعد البرازيل وإندونيسيا، اللتان لديهما أكبر عدد من حالات كورونا في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا على التوالي، لطرح اللقاح المسمى CoronaVac، هذا الشهر