مرض باتن أخطر الأمراض على الأطفال

مرض باتن من أكثر الأمراض النادرة الذى يصاب الأطفال في بداية أعمارهم، و تم العثور عليه أول مرة في عام 1903 على يد طبيب بريطاني بعد إصابة ثلاثة أطفال بهذا المرض النادر الذى يصيب الجهاز العصبى ويهاجمه بشكل شرس ينتج عنه مضاعفات عديدة، طبقا لتقرير نشر في healthline.

ونتناول أبرز الإجابات التي تدور في ذهنك حول داء باتن وأبرز أعراضه.

س: ماهو مرض باتن الذى يصيب الأطفال ؟



يعانى خلاله الأطفال المصابين اضطرابات نادرة تصل لحد اضطرابات مميتة للجهاز العصبي فهو يعرف ايضا باسم داء الليبوفوسينوز العصبوني ويختلف في الاعراض والسمات وفقا لكل حالة معينة.

س: كيف تحدث الإصابة بمرض باتن ؟



تحدث الإصابة به نتيجة خلل في جين معين في سلسلة من المشكلات التي تتداخل مع قدرة الخلية على إعادة تدوير جزيئات معينة، مما يؤدى لظهور المرض الذي تبدأ خلال مرحلة الطفولة، حيث يظهر الأطفال المصابون بالمرض بصحة جيدة ويتطورون بشكل طبيعي قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور.

س: ما أبرز أعراض مرض باتن ؟



عادة ما تظهر الأعراض على الأطفال الذين يعانون من أشكال الطفولة أو الطفولة المتأخرة في وقت مبكر عن سن عام واحد، تشمل الأعراض الشائعة لمعظم الأشكال فقدان البصر والنوبات والتأخير وفقدان المهارات المكتسبة سابقًا والخرف والحركات غير الطبيعية.

س: ما أهم المضاعفات الناتجة عن إصابة طفلك بمرض باتن؟



قد يتعرض الأطفال بعدد من المضاعفات أهمها صعوبات التعلم، وضعف التركيز، والارتباك، والقلق، وصعوبة النوم، والحركات اللاإرادية، وبطء الحركة، وقد تتطور ليصابوا بنوبات متفاقمة وفقدان تدريجي للغة والكلام والقدرات الفكرية (الخرف) والمهارات الحركية.

س: كيف يؤثر داء باتن على حاسة البصر للأطفال المصابين؟



قد يتعرض الطفال لفقدان ابصارهم مع فقدان جميع الوظائف المعرفية، حيث لا يوجد علاج لهذه الاضطرابات حتى الوقت الراهن.

س: ما أهم مراحل تطور المرض ؟



كشفت دراسات سابقة أن الأطفال المصابين بجميع أشكال مرض باتن لديهم متوسط ​​عمر متوقع قصير جدًا بشكل عام ، حيث تزداد خطورة تعرضهم للوفاة في عمر مبكر، بينما قد يعيش الأطفال المصابون في سن المراهقة حتى مرحلة الثلاثينيات من العمر.

س: هل تم اكتشاف علاج فعال لمرض باتن؟



مرض باتن من المراض النادرة التي يصعب على الجسم مقاومتها، لكن الأطباء قد يلجأون الى العلاج الأنزيمي والذى يطلق عليه عقار السرليبوناز ألفا لحاصل على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل تقليل العراض والمضاعفات الناجمة عنه.