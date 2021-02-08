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طقس لطيف معتدل حتى نهاية الاسبوع

08 شباط / فبراير 2021 08:28

القدس المحتلة - الرأي

 توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ويصبح الجو دافئا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيا وباردا نسبيا الى بارد ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ليصبح الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 6 درجات مئوية و بقاء الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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