كمبيوتر أبل عمره 45 عامًا يُعرض للبيع مقابل 1.5 مليون دولار

يُعرض جهاز كمبيوتر أصلي من شركة أبل بهيكل خشبي للبيع مقابل 1.5 مليون دولار على موقع eBay، أي حوالي 2250 ضعف سعره الأصلي في عام 1976، وكان "Apple-1" أول منتج يتم تطويره تحت اسم أبل بواسطة مؤسسي الشركة ستيف جوبز وستيف وزنياك وتم إطلاقه في عام 1976.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم بيع ما يقرب من 175من 200 جهاز Apple-1 في المجموع، كل منها يحمل بطاقة سعر 666.66 دولارًا (أي ما يعادل حوالي 3126 دولارًا اليوم).



ويبيع كريشنا بليك من الولايات المتحدة الطراز القديم الذي يعمل بكامل طاقته، الذي اشترى الجهاز في عام 1978، ويأتي مع كتيباته وواجهة كاسيت.



وكشف لبليك، أن بيع هذه القطعة النادرة من تاريخ الحوسبة على موقع المزاد عبر الإنترنت حقًا هو الأول من نوعه لـ eBay.



كما أنه في مارس 2020، تم بيع طراز آخر من Apple-1، وهذا الطراز بدون غلافه الخشبي الأصلي بمبلغ 458.711 دولارًا في مزاد في بوسطن.



وكان تم تصميم Apple-1 في الأصل كمجموعة لبيعها لهواة الإلكترونيات وأعضاء ما يسمى Palo Alto Homebrew Computer Club.



ورغم من ذلك أصبحت الآلة واحدة من أوائل أجهزة الكمبيوتر عندما وافق Paul Terrell، صاحب متجر الكمبيوتر الشخصي القديم "The Byte Shop" في ماونتن فيو بكاليفورنيا على شراء 50 وحدة مجمعة بالكامل للبيع.



كما تم إنتاج حوالي 200 جهاز Apple-1 من مرآب منزل والدي جوبز في ماونتن فيو بكاليفورنيا، ومهد Apple-1 الطريق لتطوير Apple II الأكثر تقدمًا في أوائل عام 1977، والذي جاء في غلاف بلاستيكي مع لوحة مفاتيح متكاملة.



وشهد بيع Apple II وملحقاته وبرامجه زيادة في الإيرادات السنوية لشركة Apple Computer من 774000 دولار إلى 118 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات فقط.



ويُعد Apple-1 الذي يتم بيعه بالمزاد أحد طرازات The Byte Shop، ويأتي مكتملًا بعلبة خشبية أصلية من koa، مما يجعله واحدًا من ست وحدات فقط من وحدات Apple-1 المتبقية التي بقيت سليمة، مع النماذج الخمسة الأخرى المغلفة في مجموعات المتحف.



ويُقال إن آلة السيد بليك المُدرجة في المرتبة 79 في سجل Apple-1 الرسمي هي في أفضل حالة من هذه الأجهزة الستة، وذلك بفضل الاحتفاظ بها في تخزين خاص طوال معظم عمرها، ويُقال إن الوحدة لم يتم تعديلها أو إصلاحها مطلقًا وتأتي مع مصدر الطاقة الأصلي ولوحة المفاتيح.



جدير بالذكر أنه تمت المصادقة على الجهاز باعتباره أصلي من جانب Corey Cohen خبير Apple-1 في أغسطس 2019 في Vintage Computer Festival West في كاليفورنيا.