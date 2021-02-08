الاحتلال يختطف 4 شبان خلال مواجهات في البيرة

رام الله - الرأي

اختطفت قوة خاصة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، أربعة شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة.

وتسللت قوة خاصة "مستعربون" إلى حي الشرفة خلال مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان، حيث قامت القوة باختطاف أربعة شبان والاعتداء عليهم بالضرب وهم: أدهم حمودة، محمد عميرة، محمد دراغمة، عبود الطويل، ونقلتهم إلى داخل مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي الشرفة، حيث اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان وسط إطلاق القنابل الغازية والصوتية، أعقبها تسلل القوة الخاصة التي شرعت بإطلاق الرصاص الحي واختطاف الشبان والاعتداء عليهم.