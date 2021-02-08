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الاحتلال يواصل عزل 8 أسرى في "مجدو" بظروف صعبة

08 شباط / فبراير 2021 09:02

الضفة المحتلة – الرأي:

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أشهر عزل 8 أسرى في عزل سجن مجدو بظروف صعبة وقاسية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن الأسرى المعزولين هم: عماد البطران من الخليل، ووائل نعيرات من جنين، ووائل الجاغوب ومحمود عطا من نابلس، وعرفات ارفاعية من الخليل، وعماد سرحان من حيفا، ومصعب عليان من القدس، وغالب غنايم من أراضي عام 48.

وأكدت أن الأسرى الثمانية محرومون من زيارات الأهل منذ أشهر وبعضهم منذ سنوات، حيث يقبعون في زنازين ضيقة جدرانها خشنة، تفتقر للتهوية والإضاءة، وبداخلها مراحيض ذات رائحة كريهة، ومغيبون عن العالم الخارجي بصورة تامة.

ولفتت إلى أن إدارة المعتقل قامت بإعطاء عدد من الأسرى المعزولين الجرعة الأولى من لقاح (فايزر) ضد كورونا بتاريخ 21/2/2021 وسيتلقون الجرعة الثانية بتاريخ 10/2/2021.

ودعت الهيئة، كافة الجهات المعنية الحقوقية والقانونية الدولية والمؤسسات الإعلامية، إلى ضرورة تسليط الضوء على قضية الأسرى المعزولين والعمل على انهاء معاناتهم بأسرع وقت.

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