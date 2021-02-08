هنية: وفدنا متسلح بإرادة للتوصل إلى اتفاق وطني وازن

الدوحة - الرأي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن حوار القاهرة هو تتويج لمسار فاعل بدأ منذ شهور.



وأوضح هنية في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة عنه اليوم الإثنين، إن حركته عملت مع حركة فتح وجميع الفصائل خلال الأشهر الماضية، تخلله اجتماع الأمناء العامين وتفاهمات اسطنبول.



واعتبر أن المحطة الراهنة تكتسب أهمية استثنائية من حيث المكان والتوقيت وأجندات الحوار، بما فيها الاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج.



وأكد أن حماس منفتحة على حوار شامل يفضي إلى ترتيب بيتنا الداخلي، وينهي الانقسام، ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية واحترام إرادة الشعب الفلسطيني، ويفتح الباب أمام إعادة بناء المرجعية القيادية المتمثلة بمنظمة التحرير عبر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، والتوافق على برنامج سياسي أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.



وشدد هنية على أن وفد الحركة متسلح بقرار وإرادة واضحة من أجل العمل على التوصل لاتفاق وطني وازن نتمكن من خلاله تدشين مرحلة جديدة، ونقلة نوعية في مسيرة شعبنا على طريق إنجاز مشروع التحرير والعودة.



وتابع: ندرك أننا نجتاز مرحلة هي الأخطر على قضيتنا وثوابتنا، خاصة في القدس والأرض وحق العودة، ولذلك فعلينا مسؤولية مشتركة وواجبات لا مفر منها.



ودعا رئيس الوزراء الأسبق قيادات الفصائل إلى تحمل المسؤولية التاريخية، واتخاذ كل ما يلزم لنعبر معًا هذه المرحلة، ونتفرغ للقضايا الوطنية.



وأكد هنية جاهزية حماس في غزة لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة، وصون الحريات من أجل إنجاح الانتخابات القادمة، معبرا عن أمله أن يكون ذات في الأمر في الضفة الغربية وكذلك تأمين الانتخابات في القدس.



وأوضح أن حركته تملك تصورا لكيفية بناء مشهد ما بعد الانتخابات يرتكز على الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء.