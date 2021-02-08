وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 2 مليون و327 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية 11 أسيرا مريضاً في "عيادة الرملة" تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وكالة الرأي الفلسطينية هنية: وفدنا متسلح بإرادة للتوصل إلى اتفاق وطني وازن وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام مكافحة المخدرات يطلع النائب العام على التقرير الدائرة لسنة 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل عزل 8 أسرى في "مجدو" بظروف صعبة وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يخشى من كابوس أسر جنوده بغزة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على تعزيز تضافر الجهود في بسط الأمن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يختطف 4 شبان خلال مواجهات في البيرة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يُلطخ سمعة البطل .. وغوارديولا يستعيد أمجاده
أخبار » أخبار الأسرى

11 أسيرا مريضاً في "عيادة الرملة" تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

08 شباط / فبراير 2021 09:20

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن الأسرى المرضى القابعين فيما تسمى "بعيادة سجن الرملة"، قد تلقوا جميعا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا قبل أيام، وسيتلقون الجرعة الثانية بتاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن 11 أسيرا مريضا يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، وهم كل من (خالد الشاويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وناهض الأقرع، وصالح صالح، ومحمد طقاطقة، وهيثم بلل، ونضال ابو عاهور، ومحمد مسالمة، ورامي مصطفى، وناظم ابو سليم)، تصنف غالبية حالاتهم على أنها الأصعب والأخطر في سجون الاحتلال، وتعتبر أجسادهم الأضعف والأقل مناعة في مواجهة هذا الفيروس الخطير.

يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يصل قرابة 700 أسير، بينهم 11 أسيرا مصابون بالسرطان، و300 أسير يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة إلى رعاية صحية حثيثة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تفتتح مختبرات جديدة للتمريض والعلوم الطبية المخبرية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟