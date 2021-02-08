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وتوقف 62 متهمًا

النيابة العامة تحقق بـ 245قضية تتعلق بمخالفة التعليمات والمساس بالأمن

08 شباط / فبراير 2021 09:41

النيابة العامة تحقق بـ 245قضية تتعلق بمخالفة التعليمات والمساس بالأمن
النيابة العامة تحقق بـ 245قضية تتعلق بمخالفة التعليمات والمساس بالأمن

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 245  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع.

ووفقاً لموجز8 فبراير 2021 ، فقد حققت النيابة أمس الأحد، في 2 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 243  قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 88 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت على استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

   
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