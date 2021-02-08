56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة - الرأي

نشرت وزارة الصحة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة.



وأعلنت إجراء 2242 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، سجلت خلالها ( 56 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا.



كما جرى تسجيل تعافي 224 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، دون تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.



وبلغ إجمالي عدد المصابين 52599 اصابة، منهم 3620 حالة نشطة، فيما سُجل تعافي 48450 حالة.



وأفادت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 64 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

