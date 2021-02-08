الاحتلال يهدم منزلين متنقلين في طوباس وخيام في الأغوار

الضفة المحتلة – الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، منزلين متنقلين شرق طوباس، والخيام التي أقيمت مؤخرا في حمصة بالأغوار، وبئر مياه في المغير شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال هدم "كرفانين" سكنيين للشقيقين رامي وحافظ نعيم مساعيد في خربة يرزا شرق طوباس.

وذكرت أن "الكرفانين" قُدما للشقيقين قبل أشهر من مؤسسات دولية، بدلا عن مسكنيهما، اللذين هدمهما الاحتلال في شهر سبتمبر من العام الماضي؛ بحجة عدم الترخيص.

كذلك هدمت قوات الاحتلال الخيام التي أقيمت مؤخرا في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قد داهمت، مساء يوم أمس، الخربة، وشرعت بعمليات تفتيش حول الخيام التي أقيمت بعد عملية الهدم الأخيرة، كما تم تصوير المنطقة بواسطة طائرة مسيّرة.

وكانت تلك القوات قد هددت المواطنين في حال عدم رحيلهم عن المنطقة أنها ستقوم بهدم الخربة مجددا مساء امس أو اليوم صباحا.

أيضاً قامت قوات الاحتلال بهدم بئر مياه في منطقة جبعيت في قرية المغير شرق رام الله، تعود ملكيتها للمزارع فضل ابراهيم أبو عليا.