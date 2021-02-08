تربية الوسطى تكرم المعلمين الفائزين في مسابقة سفراء الصف الافتراضي

الوسطى- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى احتفالاً لتكريم المعلمين الفائزين بمسابقة سفراء الصف الافتراضي.

جاء ذلك بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف كمال أبو شملة والمشرفين التربويين ورئيس مجلس أولياء الأمور المركزي عاطف وادي وأعضاء المجلس وعدد من رؤساء الأقسام ومدراء المدارس والمعلمين الفائزين في المسابقة، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

مدير التربية والتعليم هشام الحاج رحب بالحضور وهنأ المعلمين الفائزين ومدارسهم، وأضاف بأننا نكرم اليوم كوكبة من المعلمين المتميزين المشاركين في مسابقة سفراء الصف الافتراضي، وتحدث الحاج عن أهمية الصفوف الافتراضية ودور التعليم الالكتروني في دعم ومساندة التعليم الوجاهي.

وأكد الحاج على أهمية هذه المسابقة وغيرها من المسابقات في إظهار مواهب وإبداعات المعلمين في استخدام أساليب تدريس متنوعة وشيقة، تنعكس بصورة ايجابية على مستوى وتحصيل الطلبة وشكر الحاج قسم الإشراف التربوي القائم على المسابقة، والمعلم صبري سالم أبو ظاهر لمساهمته الفاعلة في انجاح الاحتفال، وأشاد بتميز وابداع المعلمين المشاركين في المسابقة والدور الكبير الذي يقومون به في خدمة ومساعدة الطلبة.

رئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة هنأ المعلمين الفائزين ومدارسهم وأضاف بأن المسابقة تأتي ضمن جهود مديرية التربية والتعليم بالوسطى في تعزيز التعليم عن بعد وتشجيع الطلبة على المشاركة في الصفوف الافتراضية في ظل جائحة كورونا.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم المعلمين الفائزين ومدارسهم بالدروع وبشهادات التقدير.