انطلاق أعمال "الحوار الوطني الشامل" للفصائل في القاهرة

القاهرة - الرأي

انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، بمشاركة قيادات من الفصائل الفلسطينية المختلفة، في العاصمة المصرية، القاهرة.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة "حماس"، في تصريح لـ"الأناضول"، إن الفصائل الفلسطينية في القاهرة، "بدأت حوارها الوطني".

وأوضح أن جولات هذا الحوار من المقرر أن تمتد لمدة يومين (حتى الثلاثاء)، كما تم الترتيب له مسبقا.

وستناقش الفصائل، الاثنين، وفق قاسم، عددا من الملفات المتعلّقة بالانتخابات أبرزها "تأمين إجرائها، بكافة مراحلها الثلاث، دون تدخلات".

وتابع "أيضا سيتم بحث تحييد الأشخاص والأطراف الذين يؤثرون على إرادة الناخب الفلسطيني، والخطوات اللازمة لإطلاق الحريات في الضفة الغربية، وغزة، إلى جانب التوافق على إطار سياسي يستطيع الكل الفلسطيني التحرك ضمنه".

وأشار إلى أن حركته لديها "الخيارات والبدائل للتعامل مع كافة العقبات من أجل إنجاز هذا الملف".

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس محمود عباس.