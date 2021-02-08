"عطاء فلسطين" تخرّج المشاركات ببرنامج الدبلوم المهني

غزة- الرأي

احتفلت جمعية عطاء فلسطين الخيرية، بتخريج وتوزيع شهادات خريجات الدبلوم المهني "الوسائط المتعددة وتصميم الجرافيك"، الذي تنفذه عطاء فلسطين بالتعاون مع جمعية اتحاد الكنائس، وذلك ضمن مشروع "جايد Guide للتدريب المهني" والممول من قبل الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك".

وشارك م. عماد الأغا آمين سر عطاء فلسطين، و م. محمود الحليمي مسؤول برنامج التدريب المهني في اتحاد الكنائس، ود. سلامة أبو زعيتر رئيس الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وسهيل شعت من مجلس إدارة عطاء فلسطين الاحتفال بتسلم الشهادات في قاعة عطاء فلسطين/غزه، واشتمل الحفل أيضا على تكريم الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على المراكز الأولي بدبلوم "السكرتارية وإدارة المكاتب"، ودبلوم "فن التفصيل والخياطة"، ودبلوم "أعمال الألمونيوم".

وأكد م. الأغا على أهمية دور عطاء فلسطين بدعم الطلبة الأيتام والأسر العفيفة للتعليم والتدريب المهني لتمكينهم من مواصلة تعليمهم وبناء قدراتهم وكذلك تحسين فرص العمل لديهم، وبين م. الأغا ان عطاء فلسطين مستمرة بدعم طلاب تخصصات الدبلوم المهني للعام الدراسي الثاني وهي دبلوم "النجارة العامة وصناعة الأثاث"، دبلوم" الحدادة واللحامات وتشكيل المعادن"، ودبلوم “التبريد والتكييف"، ودبلوم " الكهرباء العامة".

واستعرض مسئول التدريب المهني باتحاد الكنائس م. الحليمي في كلمة ترحيب وتهنئة بالخريجات قصص النجاح بحصولهن على فرص عمل سواء بمؤسسات وشركات محلية أو من خلال العمل عن بعد. وبدوره د. سلامة أبو زعيتر قدم شكره لعطاء فلسطين على تعزيز التحول نحو سوق عمل داعم للإبداع والتميز، تمنياته للخريجين بمستقبل واعد وبمزيد من النجاحات.

من ناحيتها دعت السيدة رجاء أبو غزالة شعت مدير عام عطاء فلسطين، الشركات والمؤسسات الفلسطينية والعربية لدعم برنامج التدريب المهني بدورته الثانية لتزويد عدد أكبر من الشباب والشابات بالمهارات المهنية والتقنية، والمساعدة في دمجهم في المجتمع.