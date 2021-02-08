تقرير "الإعلام الاجتماعي" يُدرج "الرأي" ضمن أبرز وكالات الأخبار

غزة- الرأي:

نشر المركز الشبابي الإعلامي في قطاع غزة، تقريره السنوي حول واقع الإعلام الاجتماعي في فلسطين، حيث أدرج وكالة الرأي الفلسطينية ضمن أبرز وكالات الأخبار.

وأكد المركز أنه وضع منهجية عمل ومعايير واضحة في تصنيف المنصات الإعلامية والتعاطي معها فلسطينياً، مبيناً انه اعتمد طريقة علمية واضحة لجمع البيانات وتحليلها.

كما صنف التقرير وكالة الرأي ضمن الوكالات الفلسطينية التي تعرضت لانتهاكات المحتوى الفلسطيني من قبل مواقع التواصل خلال 2020.

وأدرج التقرير أيضاً صفحة رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، ومدير وكالة الرأي الفلسطينية إسماعيل ثوابتة، ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة والنشطة على منصة فيسبوك.

وشدد على أن 84% من الفلسطينيين يستخدمون الإنترنت بمعدل الفرد الواحد 7 ساعات و11 دقيقة يومياً، فيما 70% يستخدمون مواقع التواصل بمعدل 2 ساعة ودقيقتين يومياً للفرد الواحد.

وأكد أنه تم رصد أكثر من ألف انتهاك لمنصات التواصل خلال العام الماضي، مبيناً وجود 1299 طلباً إسرائيلياً لإغلاق حسابات فلسطينية أو حجب محتوى فلسطيني، حيث تعامل فيسبوك لوحده مع 81% منها.

وأشار إلى أن العام الماضي، تم رصد 500 ألف منشور تحريضي إسرائيلي بمعدل منشور كل دقيقة.