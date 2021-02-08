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العشائر بغزة تطالب بمناقشة مسألة العقوبات في القاهرة

08 شباط / فبراير 2021 05:16

مؤتمر هيئة العشائر بشأن حوارات القاهرة
مؤتمر هيئة العشائر بشأن حوارات القاهرة

غزة- الرأي:

دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الفصائل والقوى المشاركة في الحوار الوطني بالقاهرة، للبدء بالملفات المتعلقة بحياة المواطنين، ورفع العقوبات لتمهيد طريق الوحدة وإنهاء الانقسام.

وطالبت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام مقرها بمديمة غزة، بوضع الوفود المجتمعة في القاهرة لمحددات تضمن نجاح الحوار، وفي مقدمتها تغليب المصلحة العليا على غيرها.

ودعت المتحاورين إلى عدم العودة للقطاع إلا بخبر يزف إلينا الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام مرة واحدة وإلى الأبد.

وثمنت الهيئة دور القيادة المصرية لمتابعتها ملف المصالحة الوطنية ودعمها حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبة إياها بفتح معبر رفح بشكل دائم، ورفع المعاناة عن المسافرين من وإلى قطاع غزة.

وانطلقت اليوم جلسات الحوار الوطني في العاصمة المصرية القاهرة، ويتصدّر ملف ترتيبات الانتخابات الثالثة جدول أعمالها.

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