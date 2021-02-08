أعمال استيطانية جديدة في أراضي "عينابوس" جنوب نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

شرع مستوطنون، اليوم الاثنين، بأعمال بناء استيطانية في أراضي المواطنين بعد أن تم تجريفها، في قرية عينابوس جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين شرعوا بأعمال بناء استيطانية في أراضٍ جرى تجريفها قبل نحو شهر، في منطقة عراق ميلادي شمال بلدة عينابوس.

وأضافت أن هذه الأراضي تقع في حوض رقم (3) موقع العرش والوعرة، وهي قطعة مسجلة في المالية وتحمل رقم (56)، تعود ملكيتها لعائشة وصفية الصباح زيادة.

وأشارت إلى أن عمليات التجريف التي شهدتها المنطقة، لتوسعة حدود مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي ست قرى جنوب نابلس، وتتمدد على حساب أراضي المواطنين.