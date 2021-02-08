وكالة الرأي الفلسطينية تقرير "الإعلام الاجتماعي" يُدرج "الرأي" ضمن أبرز وكالات الأخبار وكالة الرأي الفلسطينية "التفتيش القضائي" و"الصليب الأحمر" يؤكدان على تعزيز حقوق النزلاء وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ 9 مخالصات عمالية بقيمة 38 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "عطاء فلسطين" تخرّج المشاركات ببرنامج الدبلوم المهني وكالة الرأي الفلسطينية لجنة وحدة المريض بالصحة تجرى جولات ميدانية لعددٍ من المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تبحث مع معلمي المرحلة تطوير عرض الدروس الكترونياً وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُنفذ 365 مهمة في شمال غزة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يفتتح دورة للعاملين في التسجيل الإلكتروني للانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تهنئ الأسير أحمد غنيم بالحرية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تناقش إجراءات ترخيص سيارات الوقود
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أعمال استيطانية جديدة في أراضي "عينابوس" جنوب نابلس

08 شباط / فبراير 2021 05:34

20141222170510
20141222170510

فلسطين المحتلة - الرأي

شرع مستوطنون، اليوم الاثنين، بأعمال بناء استيطانية في أراضي المواطنين بعد أن تم تجريفها، في قرية عينابوس جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين شرعوا بأعمال بناء استيطانية في أراضٍ جرى تجريفها قبل نحو شهر، في منطقة عراق ميلادي شمال بلدة عينابوس.

وأضافت أن هذه الأراضي تقع في حوض رقم (3) موقع العرش والوعرة، وهي قطعة مسجلة في المالية وتحمل رقم (56)، تعود ملكيتها لعائشة وصفية الصباح زيادة.

وأشارت إلى أن عمليات التجريف التي شهدتها المنطقة، لتوسعة حدود مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي ست قرى جنوب نابلس، وتتمدد على حساب أراضي المواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تخرّج المشاركات ببرنامج الدبلوم المهني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟