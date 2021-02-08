وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى حمد بن جاسم برفح

غزة- الرأي

احتفلت وزارة الصحة الفلسطينية واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بمراسم وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى حمد بن جاسم العام بمحافظة رفح جنوب القطاع.

جاء ذلك برعاية وحضور السفير القطري محمد العمادي، ووكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ، وجمع من الكوادر الصحية والحكومية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية والوطنية بالمحافظة .

وعدّ "أبو الريش"، هذا المشروع باللحظة الفارقة في منظومة الخدمات الصحية في قطاع غزة وبمحافظة رفح على وجه الخصوص، قائلاً: "نحن نشهد الانطلاق الفعلي للمشروع بتبرع كريم من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بدولة قطر الشقيقة بتكلفة 24 مليون دولار ، وعلى مساحة اجمالية ٥٠ دونما".

وأضاف خلال كلمته في الحفل أنه ومع تدشين العمل بهذا المشروع سيجمع الخدمات الصحية التكاملية التي تليق بضحيات اهلنا الاحباب مع محافظة رفح.

وعبر عن شكره وتقديره لدولة قطر أميراً وحكومة وشعبا ومؤسسات والى اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ورئيسها سعادة السفير العمادي وإلى مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية على هذا الدعم السخي والمقدر لانشاء المستشفى وكذلك سلسلة المشاريع التي قدمتها دولة قطر في ارجاء فلسطين.

كما "د.أبو الريش" عن شكره وتقديره إلى قيادة العمل الحكومي على تخصيص قطعة الأرض للمشروع، وإلى قيادة حركة حماس التي حملت هذا المشروع ووصولاً إلى هذه اللحظة، وإلى كافة لافتات العمل الوطني والشخصيات والمؤسسات التي نحتفي وإياهم اليوم بالبداية الحقيقية لمشروع مستشفى حمد بن جاسم العام بمحافظة رفح.

هذا وأزاح "العمادي" و"أبو الريش" والحضور الستار عن حجر الأساس للمشروع إيذانا ببدء العمل لإنشاء وتجهيز مستشفى جاسم بن حمد العام بمحافظة رفح.