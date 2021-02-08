مجمع "عدوان الطبي" يُقدم 30 ألف خدمة طبية خلال يناير

غزة- الرأي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 30 ألف و301 خدمة طبية خلال شهر يناير من عام 2021 م الماضي عبر عياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي، أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 6105 حالة للمواطنين منهم 1873 حالة من حملة التأمينات العسكرية و4232 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير أن قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال استقبل 2522 حالة مسجل منها 208 حالة مبيت، فيما سجل قسم الأشعة في المجمع 1792 طلب اشعة مختلفة.

وأشار إلى أن قسم المختبر استقبل 22217 حالة في حين استقبل قسم الاستقبال والطواري 1629 حالة منهم 977 عسكري و652 مدني.

ولفت إلى أن مستشفى الجراحة أجرى 123 عملية، تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، في حين تعامل مستشفى النساء والتوليد مع 305 حالة ولادة.

فيما استقبل قسم العيادات الخارجية 1506 حالة، وتعامل قسم الإسعاف والطواري مع 107 حالة خلال شهر يناير من عام 2021م.

الجدير بالذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.