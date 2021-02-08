"الشباب والثقافة" تطلق النسخة الثانية لبرنامج المشاريع الريادية الصغيرة

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الاثنين، إطلاق النسخة الثانية من برنامج "دلني على السوق"، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الشبابية الريادية الصغيرة، بتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

جاء ذلك، خلال مذكرة تفاهم بين الطرفين، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام صندوق دعم الشباب الفلسطيني الأستاذ عصام الهبيل، ومدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا الأستاذ محمد نادر النوري قمر الزمان.

من جهته أوضح محيسن أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تتويجًا للتعاون المثمر والمستمر بين الهيئة والمؤسسة لتشجيع الشباب الفلسطيني على العمل والاعتماد على الذات، ومساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يعانوا منها بسبب الحصار والاحتلال.

وأشار محيسن إلى أنه سيتم بموجب مذكرة التفاهم، تمويل تنفيذ عدة مشاريع ريادية صغيرة بقيمة 80 ألف دولار، بنظام القرض الحسن ووفق آليات السداد المعتمدة لدى صندوق دعم الشباب الفلسطيني، مبينًا أن تمويل المشاريع يتراوح بين 1000 إلى 5000 دولار، مع وجود استثناءات لبعض المشاريع الريادية المتميزة التي تحتاج إلى تمويل أكبر على ألا يتجاوز التمويل 7000 دولار للمشروع الواحد.

ولفت إلى أن عملية فرز المشاريع واختيار المستفيدين سيتم من خلال مقابلات موثقة عبر حلقات تلفزيونية تبث عبر قناة الأقصى الفضائية، ومن ثم استكمال الحلقات خلال مرحلة بدء المشروع وأثناء العمل، مبينًا أنه سيتم تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في المشاريع الريادية لفرز وتدقيق البيانات وتحديد المشاريع الملائمة لأهداف البرنامج.

بدوره، أوضح قمر الزمان أن مذكرة التفاهم تُعد إنجاز جديد في الشراكة والتعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج نوعية مميزة تخدم الشباب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، مؤكدًا أن هذا العمل يعُد امتداد لتضامن الشعب الماليزي مع أبناء الشعب الفلسطيني.

يذكر أن النسخة الأولى من برنامج "دلني على السوق"، تم تنفيذها خلال العام الماضي وتم خلالها تمويل (14) مشروعًا رياديًا للشباب.