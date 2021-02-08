"عياش" للرأي: الاحتلال يهاجم الصيادين وسط وجنوب القطاع

غزة- الرأي:

قال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين، إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي هاجمت الصيادين خلال عملهم قبالة المحافظة الوسطى والجنوب.

وأكد "عياش" في تصريح خاص لوكالة الرأي، أن زوارق الاحتلال ضخت مياه وأطلقت رصاص تجاه مراكب الصيادين ما تسبب بأضرار شملت تعطل عدد من المولدات والكشافات.

وأشار إلى أن المهاجمة تمت على مسافة 6 ميل بحري تقريباً، مبيناً أن استهداف المراكب بالصواريخ غير مؤكد حتى الآن، بسبب انقطاع التواصل وصعوبته.

وأضاف "الصيادين الذين انسحبوا من المكان أكدوا عمليات ضخ المياه وإطلاق الرصاص من قبل زوارق الاحتلال ولم يؤكدوا مسألة إطلاق الصواريخ تجاه المراكب".